Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekliler, yaklaşan Ocak zammını merakla bekliyor. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıkarken, memur emeklilerinin artışı da yüzde 8.76 enflasyon farkıyla yüzde 12.76'ya ulaştı.

3 ayrı enflasyon tahmini bulunuyor. 2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.65 olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 çıkabilecek. Buna göre de Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 13.12, memur emeklileri yüzde 13.62 zamalabilecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketinden ise yüzde 13.99'luk tahmin çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 13.99, memur emeklilerine yüzde 14.49'luk artış yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında; zam yüzde 10.65 olursa 108 ile 521, yüzde 13.12 olursa 134 ile 641, yüzde 13.99 çıkarsa 142 ile 684 lira arasında artış yaşanacak. (Takvim)