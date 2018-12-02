Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre; kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 0,24 azaldı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,18 oranında arttı. Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 0,42, gıda harcamalarında yüzde 0,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,03, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,02 artış görüldü. Aynı dönemde; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -2,52, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -0,88, konut harcamalarında yüzde -0,88 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi görülmedi. Kasım 2018’de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,35, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,18 arttı. Madenler grubunda yüzde 7,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,79, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,49, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33, mensucat grubunda ise yüzde 0,41 azalış kaydedildi.