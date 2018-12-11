Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin cari açığı için de önemli olan brent petrolün varil fiyatı, 61 dolar civarında seyrediyor. Capital Economics Uzmanı Caroline Bain “OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretimlerindeki kesinti sayesinde küresel petrol piyasasında arz fazlasının büyük bölümü ortadan kalkacak. Ancak küresel ekonomik büyümenin 2019’da yavaşlaması öngörülüyor. Bu, gelecek yıl dünya genelinde petrol talebinin düşmesine sebep olabilir. Bunlara ek olarak ABD’nin ham petrol üretimi hızla artıyor. Bunlar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir” dedi. İskoçya Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle de “Gelecek yılın üçüncü çeyreğinde Brent petrolün varil fiyatı ancak 70 dolara kadar çıkabilir” diye konuştu.