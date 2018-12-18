Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı’na (COP24) katılmak için gittiği Polonya’nın Katoviçe kentinde Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanal İstanbul için 1/100.000 ölçekli planların hazır olduğunu söyleyen Kurum, 5.000’lik ve 1.000’lik planların da çalışıldığını kaydetti. Proje kapsamında yaklaşık 500 bin kişilik bir nüfus öngörüldüğüne dikkati çeken Kurum, buraya yapacakları konut projelerini aynı zamanda İstanbul’un deprem dönüşümünde rezerv konut olarak kullanmak istediklerini belirtti. Kurum, bu projelerin Türk kültürüne ve mimarisine uygun, yatay yapılaşmış ve estetik projeler olmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Şehir meydanlarının olduğu, meydanların etrafında camiler, yeşil alanlar, sosyal alanların yerleştiği örnek bir proje olsun istiyoruz hatta bunun belki bir kısım örneğini de Türk Hava Yolları (THY) ile Emlak Konut’un beraber 3 milyon 600 bin metrekarelik bir alanı var, orada yapacağız. İnşallah ilk yerleşimi de orada, 3. havalimanında çalışanlara yapacağımız, ilk etapta yaklaşık 7 bin civarında konut projemiz var.”