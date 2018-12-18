Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

Liman işleten Türk şirketleri ABD’den Singapur’a kadar dünyanın bir çok yerinde hizmet veriyor. Türk şirketlerinin liman işletmeciliğindeki bu başarısı Türk KOBİ’lerin dünyaya açılmasına da destek veriyor. Dünyada 15 tane kruvaziyer limanı bulunan Global Holding, Türk KOBİ’lerin dünyanın başka ülkelerindeki limanlarında mağaza açmasını sağlıyor.

Global Yatırım Holding’in bağlı kuruluşu Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, işlettikleri limanlarda her yıl 7- 7,5 milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Bazı limanları sayesinde küçük Türk işletmecilerin yurtdışına açıldığını anlatan Sayın, “Bir limanda iyi iş yapan işletmeciyi başka limana taşıyoruz. Bu konuda Türkler çok başarılı. Kuşadası’nda çok başarılı işletmeciler var. Onlarla olan ilişkimiz sayesinde Malta’ya da Türk işletmecileri taşıdık. Şimdi Lizbon’a bakıyorlar. Gelecek dönemde Karayipler’e açıldığımızda orada da Türk işletmecilere fırsatlar çıkacak” dedi.

700 MİLYON DOLAR YATIRACAK

Global Holding bugün 2’si ticari 15’i kruvaziyer olmak üzere 17 limanın işletmeciliğini yapıyor. Limanlarındaki ziyaretçi sayısını 2 katına çıkarmak için gelecek 5 yılda 600- 700 milyon dolarlık yatırım yapmak istediklerini ifade eden Emre Sayın, dünyada başka hiçbir şirketin 15 limanlık networke sahip olmadığını vurguladı. Dünyada trafik alan 800 civarında kruvaziyer limanı olduğunu belirten Sayın, tüm limanların peşinde olduklarına dikkat çekti. Avrupa’da olası projeler olsa da asıl odak noktalarının Karayipler ve Bahamalar olduğunu kaydeden Sayın, şöyle devam etti: “Oralardaki projelere bakıyoruz. Orada müşteri sayıları daha da yüksek. Havana bir başlangıç oldu. Şimdi Bahamalar’da Nassau ile görüşmelerimiz var. Porto Rico’da bir ihale süreci başlatıldı. Antigua ile görüşmelerimiz var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz şu an. Buenos Aires ile ilgileniyoruz. Arjantin’de başka yerlerle de ilgileniyoruz.”

YENİKAPI'YA TALİBİZ, PROJE HAZIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, küresel kruvaziyer işletmeciliği yapan firmaların talepleri üzerine Yenikapı’daki dolgu alanının hemen yanına kruvaziyer liman yapımının gündeme geldiğini açıklamıştı. Emre Sayın bununla ilgili kafalarında bir proje olduğunu söyledi. Kruvaziyer turizminde yolculuğun ana limanlarda başlayıp, ana limanda sona erdiğini ifade eden Sayın, şöyle devam etti: “İstanbul Avrupa’nın su kıyısındaki en büyük şehri. Şu an en büyük kruvaziyer limanı Barcelona. Neden İstanbul Avrupa’nın en büyük ana limanı olmasın. Barcelona’da trafik 3 milyonun üstünde. İstanbul’un en iyi dönemde trafiği 500- 600 bin. Bu, ana liman olmaması sebebiyle. Bunun için yatırıma, proje yapmaya hazırız. Bunun için en iyi yer Yenikapı. Orası ile ilgili bir proje kafamızda oluşturduk. Beş altı gemiyi bir anda kaldırabilecek bir proje. Gerekli merciilerle iletişim içindeyiz. Bununla ilgili büyük kruvaziyer marklarıyla da konuştuk. Proje olursa geleceklerini, ilgileneceklerini hatta destek olacaklarını söylediler.”

KRUVAZİYERLER DÖNÜYOR

Türkiye’de kruvaziyer turizminin son dönemdeki altın yılı 2015’ti. 2015’te Türkiye’ye kurvaziyerlerle 2 milyonun üstünde turist gelmişti. Daha sonra çıkan olumsuz haberler nedeniyle 2016’nın ikinci yarısı itibariyle kruvaziyerler rotasını değiştirerek, Türkiye’ye gelmemeye başlamışlardı. 2019 yılında ABD’li 3 büyük kruvaziyer şirketinin Türkiye’yi rotalarına eklediğini anlatan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın “Gemiler bir kez rotalarını değiştirince tekrar gelmeleri zor oluyor. Tekrar dönmelerini sağlamak ciddi bir efor gerektiriyor. Biz Global olarak hem kendi hem de Türkiye’deki diğer limanlar için ciddi çaba harcadık. Bu da sonuç verdi. 2019 itibariyle Türkiye’ye daha fazla gemi gelecek. Aslında en büyük ABD şirketlerinin gemileri gelmeye başlıyor. Bu bir başlangıç. Esas fark ve eskiye dönüş 2020- 2021 yıllarında olacak” dedi.