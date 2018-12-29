Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

GAZİANTEP

Pekcan, Gaziantep’te Türk Eximbank şubesinin resmî açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda temel hedefinin “yüksek gelirli ülkeler” ligine yükselmek olduğuna dikkati çekerek, ülkeyi bu hedefe taşıyacak olan en büyük aracın ise daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu vurguladı. Bugün geldiği noktada Eximbank’ın Türkiye’de her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını, Gaziantep’te ise 27 dolarını finanse ettiğine dikkati çeken Pekcan, böylelikle Eximbank’ın toplam finansman desteğini 44 milyar dolara yükselttiğini vurguladı. Eximbank’ın çalıştığı ihracatçılar arasında KOBİ’lerin payının yüzde 53’ler düzeyinden yüzde 70,4’e ulaştığını ifade eden Bakan Pekcan, Eximbank’ın ihracatçılara daha fazla destek olabilmek adına yeni ve etkili destek mekanizmalarını devreye soktuğunu, bunların 2019’da daha da çeşitlendirileceğini bildirdi. Pekcan, Türk Eximbank tarafından Kasım ayının son haftası uygulamaya alınan “mevsimsel kredi destek programı” ile tarım sektörüne 200 milyon dolarlık ilave kaynak ayrıldığına işaret ederek, “TL Kredi desteğini kapsama aldık. Türk Eximbank 2018 yılında 7,4 milyar lira ‘Türk Lirası’ kredi kullandırdı” dedi. Ayrıca Pekcan, 2019 yılında Eximbank’ın, daha fazla ihracatçıya bulundukları yerde ulaşmak amacıyla 8 yeni şube açacağını söyledi.