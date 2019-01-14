Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

İZMİR

Türkiye’de topraktan alınan verimi artırmak, özellikle kış aylarında ısıtma maliyetlerini düşürmek ve modern tarıma geçişi hızlandırarak 12 ay üretimi yaygınlaştırmak için hayata geçirilen 3 Jeotermal İhtisas Sera Bölgesi, birçok alanda ülkenin gelişimine katkıda bulunacak. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap “Türkiye, fay yapısı sebebiyle jeotermal kaynak açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Isıtmada kullanmak üzere devletle birlikte Denizli, Manisa ve Aydın’da 3 Jeotermal İhtisas Sera Bölgesi geliştirdik. Jeotermalin ısıtma gücünden yararlanacağız. Sarayköy’de, Zorlu Enerji’nin jeotermal elektrik santralinden çıkan atık su ile ısıtılacak seraların altyapı çalışmaları tamamlandı. Burada 650 dönümümüz var. Alaşehir’de de bin 347 dönümlük alanda kurulacak sera bölgesi için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları ile çalışma başlatıldı. Altyapı yatırımlarının yaklaşık yüzde 80’i, devlet tarafından gerçekleştirilecek. Efeler’de ise 650 dönümlük bir alanda kurulacak ihtisas bölgesi için faaliyetler sürüyor. Bu 3 bölgede, toplamda 3 bin kişi istihdam edilecek” diye konuştu. Yatırım değeri yaklaşık 132 milyon avro olan bu 3 jeotermal ihtisas sera bölgesinin, tarımsal üretimi de artıracağını vurgulayan JESDER Başkanı Kındap “Türkiye’nin tarımdaki kurutma kapasitesi yükselecek. Böylece bu alanda ihracat da ivmelenecek” dedi.

2,2 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Türkiye’nin batı bölgelerinde, tespit edilmiş 3 bin megavatlık jeotermal elektrik üretim potansiyeli bulunuyor. Bu, aynı zamanda jeotermal seralar için yaklaşık 10 misli bir değerde ısıtma, soğutma ve kurutma için kullanılabilecek enerji kaynağı anlamına geliyor. Bu potansiyel, 9 milyar metreküplük doğalgaza ve bugünkü fiyatlarla 2,2 milyar dolarlık ikame değere karşılık geliyor.