Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, son dönemdeki verilerin, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğine işaret ettiği belirtildi. Dış talebin gücünü korurken, finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği vurgulanan duyuruda “Enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. İhtiyaç duyulması hâlinde, ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” denildi.

Borsa, TCMB’nin kararının ardından 95 bin puanın üzerini gördü. Dolar da 5,40 TL’nin altına geriledi. Analistler, TCMB’nin enflasyonla mücadele ve finansal istikrar açısından sıkı duruşunu koruduğunu, bunun da uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme ve döviz kurlarındaki düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi. BİST 100 endeksinde yeni hedefin 95.500 olduğu belirtildi.