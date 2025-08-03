6 dönümde 5 çeşit ürünle marka haline geldi! En küçük salkım 1 kilo veriyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde 5 yıldır bağcılık ile uğraşan Enver Öztürk, 45 yıl süre ile Antalya'da esnaflık yaptığını ve iş yerini devrederek köye yerleştiğini söyledi.

Öncelikle hobi olarak bağcılık yapmaya karar verdiğini anlatan Öztürk, "Akseki'nin Murtiçi Mahallesi'nde 5 yıldır bağcılıkla uğraşıyorum. 5 yıl öncesinden 45 yıl süre ile Antalya'da esnaflık yaptım. Ticareti bırakarak köyüme geldim ve hobi bahçesi şeklinde başladığım bağcılığı ilerleterek 6 dönüm araziye içerisinde Kardinal, Retglop, Antep karası , Manisa spili ve İlkeren gibi 5 çeşit üzüm çeşidinin bulunduğu yüksek sistem modern üzüm bağı yaptım" dedi.

BU BAĞDA 5 ÇEŞİT ÜZÜM VAR, EN KÜÇÜK SALKIM 1 KİLO

Önümüzdeki günlerde üzümlerinin tüketici ile buluşacağını söyleyen Öztürk, "Artık son noktalarına ve sulamalarını bakımlarını yapıyoruz. Üzüm bağında 5 çeşit üzümümüz var. Kardinal, retklop, Antep karası, Manisa sipril karası, ilkeren, artık çeşitlere göre bir hafta sonra satışlara hazır hale gelecek.

Bağımızda üzümler 2 ila 4 yaşında bulunmaktadır. En küçüğü bir kilo 200 gram gelmektedir. Biz bunlara çocuk gibi bakarız. Bu bizim emeğimizin karşılığıdır. Her şeyimizdir. En geç eren üzüm, redklap üzümdür. Burada 3-üç buçuk kilo gelen salkımlar olur. Bu üzümümüz Ağustos ayının sonunda sofralara girer.

"YÜZDE 25 REKOLTE BEKLENİYOR"

Geçen yılda çok iyi bir rekolte elde ettiklerini söyleyen Öztürk, "Bu yıl da geçen yıla göre ürünlerimiz yüzde 25 civarında rekolte elde edeceğiz. Geçen yıla göre üzümlerimiz hem verim, hem kalite anlamında daha güzel. Gerçi Türkiye genelinde Manisa tarafında sıkıntı varsa da bizim buralarda oraya göre bir tık daha iyi. Allah'a şükür emeğimizin karşılığını alacağız. Umudumuz o. Şu anda bir aksilik yok. Tek korkumuz tek sıkıntımız aslında kuşlar. Kuşla mücadelede sıkıntı yaşıyoruz. Kuşlardan çok dertliyiz" diye konuştu.

"AKSEKİ ÜZÜMÜ VE PEKMEZİ BİR MARKA"

Akseki üzümü ve pekmezinin bir marka olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Bizim üzümümüz Antalya - Akseki olarak bir markayız. Pekmezimiz, üzümümüz bir markadır. Müşteriye sunduğumuzda müşteri gelip bizi tekrardan her zaman bulur. Pazar sorunumuz ve kalite anlamında markalaştık.

Murtiçinde 30 yıldır yüksek sistem modern bağcılık anlamında büyük yol katledildi. Damlama sulama sistemi ile bağlarımız sulanıyor. Kalite anlamında, müşteri anlamında herhangi bir sıkıntımız yok. Antalya-Konya yolu üzerinde bir köy olduğumuz için bazı üretici arkadaşlarımız üzümlerini yol üzerinde satışta yapan oluyor. İç Anadolu'ya giden insanlar yoldan geçerken buradan üzüm alıyor. Eşine dostuna söyleyerek tavsiye ediyor. Dönüşünde bir daha alıyor" dedi.

"PAZARI MÜŞTERİ VE ALICI BELİRLER"

Üzümlerin fiyatlarının henüz netleşmediğini anlatan Öztürk, "Pazarımızın fiyatı genel anlamda müşterilerimiz belirliyor. Geçen yıl toptan 35 liraya vermiştik. Bu yıl 60 lira gibi bir fiyat söyleniyor ama pazarın belirlenmesi ayın sonuna bağlı. Pazarı müşteri ve alıcı belirleyecek. İnşallah bir ortak nokta bulacağız" diye konuştu.

"EYLÜL AYI SONUNDA PEKMEZLER KAYNAYACAK"

Kalan üzümlerini Eylül ayı sonunda bağ bozumu gerçekleştireceklerini söyleyen Öztürk, "Sonradan çıkan üzümleri ve son kalan üzümlerimizi Eylül ayı sonunda bağ bozumu yaparak pekmez yapıp tüketiciye sunacağız" şeklinde konuştu.

Pekmeziyle ünlü Antalya'nın Akseki ilçesinde eski kütük sistem bağcılığın yerini yüksek sistem bağcılık aldı. Bölgede 1990 yılından itibaren yeniden canlanan bağcılık günümüzde 25 bin dekarlık alana ulaştı. Yüksek sistem bağcılık Akseki merkez olmak üzere, Taşlıca/Murtiçi Mahallesi ve Güçlüköy mahallelerinde daha fazla gelişmiş durumda.