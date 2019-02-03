Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan yabancı uyruklu ziyaretçilerin giriş verileriyle 2018 yılı İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu hazırlandı. İstanbul’a 2018 yılında 13 milyon 433 bin 101 yabancı ziyaretçi geldi. 2017’de gelen 10 milyon 840 bin 595 yabancı ziyaretçi ile karşılaştırıldığında kente gelen turist sayısında yüzde 24 artış gerçekleşti. İstanbul’u sadece aralık ayında 1 milyon 77 bin 979 yabancı turist ziyaret ederken 2017’nin aynı dönemine göre de yüzde 21,3’lük artış kaydedildi. 2018’de gelen yabancı konukların milliyetlere göre dağılımlarına bakıldığında, İstanbul’u 1 milyon 71 bin 634 kişiyle en çok ziyaret edenler Almanlar oldu. Almanlar toplam yabancı ziyaretçiler arasında yüzde 8’lik dilimi oluşturdu. İstanbul’u en çok ziyaret eden diğer yabancı turistler ise sırasıyla 934 bin 860 kişiyle İranlılar, 628 bin 577 kişiyle Suudi Arabistanlılar, 618 bin 511 kişiyle Ruslar ve 609 bin 589 kişiyle Iraklılar oldu. Listenin 6. sırasında 455 bin 608 kişiyle İngilizler, 7. sırasında 448 bin 872 kişiyle Fransızlar ve 8. sırada da 370 bin 112 kişiyle Amerikalılar yer aldı.

27 BİN KAPASİTELİ YENİ TESİS YAPILIYOR

Rapordaki konaklama tesisi verilerine göre, Türkiye’deki 10 bin 257 turizm seyahat acentesinin yüzde 34’ü yani 3 bin 461’i İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’daki turizm seyahat acentelerinin yüzde 98’i A, yüzde 1’i B, yüzde 1’i de C grubu. Kültür ve Turizm Bakanlığından “İşletme Belgesi” bulunan toplam yatak kapasitesi 114 bin 717 olan 563 tesis bulunuyor. Ayrıca bakanlıktan “yatırım belgeli”, toplam 27 bin 161 yatak kapasitesine sahip 156 konaklama tesisinin de inşası devam ediyor. İstanbul’da “İşletme Belgeli” 138 bin 22 kişi ka- pasiteli yeme-içme ve eğlence tesisi bulunurken bu kapasitenin 30 bin 978 kişilik kısmı, “yüzer lokantalar, “günübirlik gezi tekneleri” ve “ticari yatlar” olarak belgelendirilen deniz taşıtlarına ait.