Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken, son yıllarda evlenen çiftlerin sayısında azalma olduğunu, bu durumun aynı zamanda 20’den fazla sektörü de etkilediğini bildirdi. Evlilik alışverişlerinin iç piyasada büyük bir hareketlenme sağladığına dikkati çeken Palandöken “Bir evliliğin maliyeti 50 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya kadar çıkıyor. Evlilik kredileri en az 50 bin lira olmalı. Çiftlerin ekonomik durumuna göre taksitlere bölünmeli. Yaş sınırı da yukarı çekilmeli. Devletin verdiği teşvikin yanı sıra, üreticiler ve firmalar da elini taşın altına koyarak gençlerin alacağı evlilik paketlerinde indirime gitmeli. Böylece maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen gençlerimiz yuva kurabilir” diye konuştu.