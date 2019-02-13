Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 221,3 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 221,3 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla yine 221,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını 1.485 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 1.313,55 dolardan işlem görüyor.