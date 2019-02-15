Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 223 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,20 liradan, bin 470 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 491 liradan, 203,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,50 liradan, bin 436 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 456 liradan, 718 liradan alınan Yarım Ziynet 728 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatları düştü mü? (15 Şubat altın fiyatları)
15.02.2019 - 13:29 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatları düştü mü? İşte merak edilen 15 Şubat altın fiyatları...
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira oldu.
Kaynak: İHA
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604884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/604884.aspx
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