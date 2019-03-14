Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “13 Mart’tan geçerli olmak üzere; LPG otogazda 5 kuruş fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle 2018 Mayıs ayında eşel mobil sistemine geçilmiş, akaryakıta gelen zamlar ÖTV ile telafi edilerek vatandaşa yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde kasım ayı başında, motorinde kasım ayı sonunda, otogazda ise aralık ayı başında sıfırlanmıştı. Sektör temsilcileri fiyat artışları sebebiyle eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasını istiyordu. Otogazda dün başlayan sistemle zam vatandaşa yansıtılmazken, benzin ve motorinde de 6,80 TL seviyesinin aşılması durumunda sistem devreye alınacak. Devlet, ‘eşel mobil’ sistemiyle mayıs ayı başından kasım ortasına kadar 8.3 milyar liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirinden feragat etmişti.