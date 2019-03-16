Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş dünyası, ‘İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması’ için bir araya geldi. Binlerce işletmeyi temsil eden oda ve borsaların başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinin ardından gelen teşviklere dikkat çekerek bu teşviklerle eleman alımı çağrısında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısı yaptığın ıhatırlatarak “Bugüne kadar vberilmeyen bir teşvikle istihdam yapacaklar için daha önce olmayan maaş desteği ve sonrasında vergi ve prim indirimi geliyor” dedi. İş dünyasına, işverenlere yeniden çağrıda bulunduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin, istihdam kampanyasına katılın, tarihî desteklerden faydalanın. ‘Biz küçük firmayız, ilave bir kişi alsak ne olacak’ demeyin. İbrahim Peygamber’in yakılması emrine, bir damla su taşıyan karıncanın ‘tarafım belli olsun’ dediğini hatırlayın. Biz de işsizliğe karşı istihdam safında yer alalım. Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz” dedi.

BAZI DESTEKLER KALICI OLSUN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de nitelikli üretim için nitelikli işgücüne büyük kaynak aktardıklarını, üniversitelerlle omuz omuza vererek kapsamlı projelerde çalıştıklarını ifade etti. Gülle, bazı teşviklerin uluslararası rekabeti sağlamak açısından kalıcı olmasının büyük faydası olacağının da altını çizdi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da “İş, aş ve daha da önemlisi ülke ekonomisine katma değer oluşturmak denince akla gelen sektörlürin başında sanayi gelir. Biz sanayiciler de kaliteli istihdam sağlamanın, aş ve iş bulmanın; güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin mihenk noktası olduğuna yürekten inanıyor, bunun için çalışıyoruz” dedi. İSTİB BAşkanı Ali Kopuz ise “Kamu ve özel sektör birbirine destek olduğunda neler başarabildiğimizi defalarca kez tecrübe ettik” diyerek istihdam seferberliğinde de birlikte hareket etmeyi tavsiye etti.

ASKON, 50 bin yeni istihdam sözü verdi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON olarak çok ciddi bir mücadeleye başladıklarını vurguladı ve “İlkini İzmir ve Şanlıurfa’da hayata geçirdiğimiz 81 ilde 81 yeni ASKON işletmesi dedik. Önümüzdeki 2 sene içerisinde 81 ilde kurulacak yeni işletmeden bahsediyorum sadece. 15 bin yeni istihdam ve mevcut 15 bin üye işletmemizle birlikte toplam 50 bin yeni istihdam sözü veriyoruz” dedi.

Gelin İstanbul’da rekorlar kıralım

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan iş dünyasına “Gelin İstanbul’a istihdam rekoru kırdıralım” dedi. MÜSİAD üyesi 60 bine yakın şirkette istihdamın 1 milyon 600 binin üzerinde olduğunu söyleyen Kaan “Biz ‘yaparız, yapacağız’ dedikçe ‘yapamazsınız’ diyenler oluyor, olacaktır. Olsun, öğreteceğiz. Şimdi elimizi taşın altına koyma zamanı. Gelin İstanbul’da istihdam rekoru kıralım” diye konuştu.

Kanunlar ekonomi dostu hâline gelmeli

Devletin istihdamla ilgili birimlerinin hızlı, kolaylaştırıcı, bürokratik bıktırıcılıktan uzak olması gerektiğini söyleyen Şekib Avdagiç “Kapıdan giren her işletme sahibi, yetkilisi el üstünde tutulmalı, teşvikler anlatılmalı. Görevli arkadaşlarımız yeni bir insanın iş sahibi olmasına vasıta olmanın sevinci ve çoşkusuyla iş yapmalı” dedi. Teşviklerin daha netice verici olması için iş kanununun ekonomi dostu olması çağrısında bulunan Avdagiç “Çünkü istihdamın artması aynı zamanda talebi canlandırıp büyümeyi olumlu etkileyecek” dedi.

Desteği alan 3-4 ay sonra kârlı çıkar

Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran “Bugün işlerimiz yeterince iyi olmayabilir ama 3-4 ay sonra ülkemiz yeniden hızlı bir büyüme trendine girdiğinde bizlerin yeni çalışana ihtiyacı olacak. O günler için bugünden istihdamı sağlamalıyız. Yoksa yarın nitelikli çalışan bulmamız zor. Bugün destekten faydalanan 3-4 ay sonra rakiplerinden bir adım önde olacak” yorumunu yaptı.

Herkes iki kişi alsa hedefi bile aşarız

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığı ve TOBB iş birliğinde yürütülen İstihdam Seferberliği kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen dev buluşmada konuştu. Selçuk, prim teşviklerinin hayata geçirildiği 2004 yılından bu yana işverenlere 149 milyar lira destek sağladıklarını söyledi. Türkiye’nin sahip olduğu gerçek potansiyelin ortaya çıkarılması hâlinde ülkenin kesinlikle dünyanın 10 güçlü ekonomisinden biri olacağını söyleyen Selçuk “İstanbul’da 520 bini aşkın işverenimiz var. Cumhurbaşkanımıza verilen 2,5 milyon istihdam sözünün 900 bini İstanbul’a ait. Kaba hesapla 520 bin işverenin her biri ikişer istihdam sağlasa bu sayı hahli hayli aşılıyor” dedi. Bakan Selçuk “2008 krizinden bu yana 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB birincisi olduk. Bu yıl da çok iyi gidiyor. İşverenlerimizin 2,5 milyon istihdam sözünü gerçekleştireceğine inanıyoruz” diye konuştu.