Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dövizdeki yükselişi fırsat bilen yabancı Türkiye’de konuta koştu. Yabancıya 3 bin 720 adet konutun satıldığı nisan ayı “en iyi nisan rakamı” olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık yerliler yüksek faiz sebebiyle konut almak istemeyince satışlar nisan ayı genelinde düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azalarak 84 bin 403 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 481 konut ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 7 bin 519 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 4 bin 797 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkâri, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

YABANCININ TERCİHİ İSTANBUL

Söz konusu dönemde yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artış göstererek 2 bin 43’ten 3 bin 720’ye yükseldi. Verilere göre, yabancıların konut alımında İstanbul ilk tercih oldu. İstanbul’da konut satışı yüzde 172 artışla bin 839 oldu. Antalya, 676 konutla ikinci sırada yer alırken onu 210 konutla Ankara, 201 konutla Bursa, 142 konutla Yalova ve 100 konutla Trabzon takip etti. Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il ise yüzde 366,7 ile Ankara oldu. Ankara’yı yüzde 280 artışla İzmir ve yüzde 172 artışla İstanbul izledi. Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon’da geçen yılın nisan ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 30,1’lik ve Mersin’de yüzde 15,9’luk düşüş yaşanması dikkati çekti.

4 AYDA 13 BİN KONUT

Türkiye’de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılar liderliğini sürdürdü. Geçen yılın nisan ayında 337 konut satın alan Iraklılar, bu yılın nisan ayında 533 konutun sahibi oldu. Iraklıları, 307 konutla İranlılar, 395 konutla Suudiler, 332 İranlılar, 202 konutla Kuveytliler takip etti. Konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 507 ile Libya olurken, bu ülkeyi yüzde 314 ile Filistin, yüzde 280 ile Yemen ve yüzde 206 ile Lübnan izledi. Yılın ilk dört ayında ise yabacnıya 13 bin 338 adet konut satıldı. Ocak-nisan döneminde Iraklılara 2 bin 314, İranlılara bin 278, Suudlara 835, Ruslara 789, Afganlara 696 ve Kuveytlilere 605 adet konut satışı gerçekleştirildi.

YABANCIYA SATIŞTA 50 BİNİ GEÇERİZ

Tamer Özyurt / Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Bu rakamlar Körfez ülkelerinden yatırımcılara Türkiye’yi çok iyi tanıtma gayretimizin bir sonucu. Yabancıya gayrimenkul satışının döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınmasının zamanı geldi. Bu yıl yabancıya satışta 50 bin adeti geçeceğimizi öngörüyorum.

GURBETÇİYLE BU YIL REKOR KIRARIZ

Şenol Üçüncü / Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi: Yabancıya satışta yıl sonunda hedeflenen rakamların üzerine çıkılacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem ziyaret amacıyla ülkesine gelecek olan gurbetçileri de unutmamak lazım. Yabancıya satış gurbetçilerin etkisiyle rekora gidecek diyebiliriz.

BÜYÜMEMİZDE ETKİLİ OLACAK

Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO’su: Yabancıya satışta yeni rekorlara gittiğimizi söyleyebiliriz. Tahminimiz; gelecek dönemde de yabancı talebi sektör büyümesinde etkili olacak. İç piyasada ise konut kredi faizlerinin düşmesiyle satışlar hızlanacaktır. Çünkü faizlerin düşmesini bekleyen alıcılar var.

DÖVİZ BOZDURAN EVE YATIRIYOR

İhsan Çulhalık / İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: Yabancı yatırımcı ve gurbetçiler dövizlerini bozdurarak gayrimenkule yatırıyorlar. Bu da gayrimenkulün vazgeçilmez ve öncelikli yatırım aracı olduğunu gösteriyor. Yabancıya satış rakamları önümüzdeki günlerde yukarı eğilimini sürdürecektir.

KÖRFEZ'İN TÜRKİYE AŞKI

EVA Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme Uzmanı Şeyma Şehirli, yabancıların gayrimenkul yatırımlarının 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,1 oranında arttığını ve 2 milyon 458 bin 356 metrekareye ulaştığını belirtti. Körfez ülkelerinin Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarının artış kaydettiğini söyleyen Şehirli “2018 yılı ilk çeyreğinde toplam gayrimenkul yatırımı içinde Körfez ülkelerinin payı yüzölçümü bazında yüzde 23 iken, 2019 yılı aynı döneminde bu oranın yüzde 35’e çıktığı görülüyor. Bunda döviz fiyatlarının artaması ve 250 bin dolara vatandaşlık hakkı verilmesinin önemli bir etken olduğu söylenebilir” dedi.