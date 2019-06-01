Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıkanlar ve hazırlananlar için Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın’dan tavsiyeler var. Kalsın, bayram tatili boyunca 15 milyona yakın aracın yollara çıkmasını öngördüklerini belirtti ve alınacak birkaç tedbir ile en az yüzde 15 tasarrufun mümkün olacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselmenin ulaşım maliyetini artırdığını hatırlatan Kalsın “Araç başına 50 lira tasarruf etsek, ülke ekonomisine 750 milyon lira değer katarız” dedi. Kalsın’ın verdiği bilgiye göre ortalama bir araç 700 kilometrede 45-50 litre yakıt tüketiyor. İstanbul’dan Antalya’ya gidecek bir araç yolculuğu boyunca 100 litre yakıt harcayacak. Benzinli araçta ödeyeceği tutar 700 lira. Oysa 95 kilometrenin üzerine çıkmamakla bile yüzde 15 tasarruf eder. Bu da 100 liralık yakıt tasarruffu anlamına geliyor.

95’İ GEÇMEYİN

Yeterince şişmemiş lastiklerin gideri artırdığını söyleyen Kalsın, şu tavsiyelerde bulundu:

* Araç saatte 95 kilometre yerine 115 kilometre hızda kullanılırsa yüzde 15 daha fazla yakıt tüketir.

* Motor yüksek devirde kullanılmamalı, motor devrine uygun vites kullanılmalı.

* Kalkışlarda, sürüş sırasında ve vites değiştirirken ani gaz verilmemeli.

* Radyal lastik kullanılmalı. Bu da tasarruf ettirir.

* Sürüş esnasında camların kapalı olması veya hava değişimini sağlayacak kadar açılması gerekir. Bu da önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar.

* Üreticinin tavsiye ettiği yakıtı kullanın, depoyu aşırı doldurmayın. Aşırı doldurmak sıkıntı ve buharlaşma ile kayıplara sebep olabilir.