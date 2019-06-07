Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğunluğu İtalyan ve Yunan olan turistleri taşıyan 11 katlı ‘Regent Seven Seas Voyager’ adlı gemi, Sarayburnu Limanı’na yanaştı. Kendileri için kırmızı halı serilen 750 yolcu, mehter takımıyla karşılandı. Gemiyi karşılayan heyetin başkanlığını yapan Karaköy Limanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, dört sene aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Ülkemiz için çok mühim bir tanıtım. Devamı hızla gelecek. Bahama Adaları bayrağı taşıyan geminin yolcuları, İstanbul’un tarihî yerlerini ziyaret edecekler. Emniyet olarak başta Sayın Vali’mizin talimatları doğrultusunda her türlü tedbiri aldık” dedi.

Yaklaşık dört senedir durma noktasına gelen kruvaziyer turizmi, bu seneden itibaren tekrar canlanmaya başladı. Ekim ayına kadar 22 kruvaziyer gemi beklenirken bu sayının 2020 yılında 80’e ulaşacağı belirtildi.