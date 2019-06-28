Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasında Türk lirası olarak tutulan “yedek akçe”nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geliyor. Ekonomi kurmaylarından edinilen bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, TCMB Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Buna göre “bankanın yıllık kârının yüzde 20’sinin yedek akçeye ayrıldığı”nı belirten “a” fıkrası kaldırılıyor. İlgili maddeye “Son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri, her yıl kâra katılarak dağıtılabilir” ibaresinin eklenmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle yedek akçe hesabına ayrılan yüzde 20’lik pay, yüzde 10’a inecek. Buna karşılık gelen tutar her yıl Hazine’ye aktarılacak. Yedek akçe, TCMB’nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor. Şu anda TCMB’de, yaklaşık 40 milyar TL’nin yedek akçe olarak rezervlerde olduğu biliniyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ

Ekonomi kurmayları, dünya örneklerine bakıldığında da benzer uygulamaların görüleceğini, yedek akçe konusunun bundan sonra gündemden çıkarılacağını ve sistemin sürekli hale dönüşeceğini dile getirdi. Arjantin, Brezilya, Endonezya ve Avustralya’da, kanunlar çerçevesinde kâr dağıtımı yapılıyor. Kanada’da kârın tamamı, Polonya’da karın yüzde 98’inden azı, Güney Afrika’da kârın yüzde 90’ı, Rusya’da yüzde 50’si, Peru’da yüzde 25’i dağıtılabiliyor.