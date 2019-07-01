Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 25 Haziran’da 268,8 lira ile son 10 ayın zirvesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, haziran ayını yaklaşık yüzde 7 primle 262 liradan tamamladı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, gram altının yılın ilk yarısında ise yüzde 20 kazanç sağladığını belirterek “Bu artışta, küresel piyasalarda güvenli limanlara duyulan talep ve kurda yaşanan yükselişin etkisi oldu. Yılın ikinci yarısında da gram altının yatırımcısına fırsatlar vereceği bir ortam oluşabilir. Altında geri çekilmelerde özellikle 250-253 lira seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükseliş eğiliminde olan gram altın, 268 TL seviyesinin üzerine yerleşirse 274 TL’ye çıkabilir” dedi.