Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-Devlet kapısı ile tapuda dolandırıcılığın önüne geçiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlet’te “Tapu Telefon Bilgileri Beyan” kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderileceğini söyledi.

Vatandaşın “turkiye.gov.tr” web adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü linkine tıkladığında karşısına birçok seçenek çıktığını ifade eden Adlı, bu kapsamda “e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığında Tapu Bilgileri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belge Doğrulama, Tapu Taşınmaz Beyan, Tapu Telefon Bilgileri Beyanı, “Kimlik Doğrulama Hizmetleri” başlığında, Satış İşlemi Başvurusu, Tapu Kayıt Belgesi, Tusaga-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri, Web Tapu İşlemleri, “Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığında ise Satış İşlemi Başvurusu ve Tapu Kayıt Belgesi seçeneklerinin çıktığını anlattı. Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de “Tapu Telefon Bilgileri Beyan” seçeneği olduğunu belirterek şöyle devam etti: Vatandaşlarımız buraya cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile cep telefonlarına ‘Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır’ şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı.