Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CepPOS uygulaması sayesinde, KOBİ ve mikro ölçekteki iş yerleri bundan böyle akıllı cep telefonlarından ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde tahsil edecek. Temmuz ayı itibariyle kullanılabilecek CepPOS’un işyerleri tarafından cep telefonlarına indirilmesi ve Garanti BBVA üye iş yeri olunması yeterli olacak. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, “Bundan böyle, temassız mobil ödeme özelliği bulunan bir Android cep telefonuna sahip iş yerleri, CepPOS uygulamasını telefonlarına indirip, hızlı üye iş yeri başvuru süreci sonrası, cep telefonlarını temassız POS cihazı olarak kullanıp, sadece saniyeler içinde kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilecekler. Garanti BBVA olarak CepPOS gibi yenilikçi ürünlerimizle ödeme sistemleri dünyasına öncülük ediyoruz” dedi.