Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis’te kabul edilen Tapu Kanunu ile kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanında bir dizi önemli değişiklik hayata geçiriliyor. Yapılan düzenlemelerle vatandaşlar aynı şehirde olmadan gayrimenkul alım satımı yapabilecek, kentsel dönüşüm alanında yarım kalan sözleşmesini feshedebilecek. Kanunla metruk, tehlikeli yapılar yıkılacak, şehir merkezlerinde yapılaşmamış parseller otoparka dönüştürülecek. İşte tapuda devrim gibi düzenlemeler:

¥ İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı, civarı yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

¥ Seralar yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek.

¥ Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanınacak.

¥ Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılabilecek.

¥ Şehir merkezlerinde yapılaşmamış parseller otoparka dönüştürülecek.

¥ Tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları hâlinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.

¥ Tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması uygulamasına son verilecek.

¥ Parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz devretmeleri durumunda parsel maliklerinden hiçbir vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmayacak.

¥ Kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, hazine veya kamu mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması halinde de şahıs veya özel hukuk kişilerinden hiçbir vergi, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmayacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

¥ Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine bu yapıların izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılacak. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılacak. Yapılan masraf yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilecek.

