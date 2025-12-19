Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak yerine Ukrayna'ya ortak borçlanmayla 90 milyar avro verilmesi konusunda anlaştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Avrupa'nın Rusya'ya savaş ilan etmesine izin vermedik" dedi.

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savunmasını finanse etmek için kritik bir karara imza attı.

Brüksel’de gece saatlerine kadar süren zirvede, Ukrayna’ya önümüzdeki iki yıl için 90 milyar avro (yaklaşık 4,5 trilyon TL') sağlanması konusunda uzlaşma sağlandı.

Finansmanın, dondurulmuş Rus varlıkları kullanılmadan ortak borçlanma yoluyla karşılanması kararlaştırıldı.

ORTAK BORÇLANMA FORMÜLÜ DEVREDE

AB liderleri, Ukrayna’nın finansman ihtiyacının AB bütçesi teminatlı bir krediyle karşılanmasını kabul etti. Bu çerçevede AB, sermaye piyasalarından borçlanarak 90 milyar avroluk kaynağı Ukrayna’ya aktaracak. Kredinin geri ödemesi, Ukrayna’nın Rusya’dan tazminat alması şartına bağlandı.

O zamana kadar Rus varlıklarının dondurulmuş halde kalacağı bildirildi.

AB: AMAÇ SAVAŞI UZATMAK DEĞİL

Zirve sonrası konuşan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, alınan kararların Ukrayna’nın acil finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu söyledi. Costa, Ukrayna’yı güçlendirmenin Rusya’yı müzakere masasına getirmek için tek yol olduğunu ifade etti. AB liderleri, Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması konusunda da mutabık kaldı.

VON DER LEYEN: HUKUKİ ZEMİN SAĞLAM

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için iki farklı finansman seçeneğinin masada olduğunu açıkladı. Bunlardan birinin AB’nin piyasalardan borçlanması, diğerinin ise tazminat kredisi modeli olduğunu aktaran von der Leyen, liderlerin 90 milyar avro'luk ortak borçlanma seçeneğinde uzlaştığını duyurdu. Ukrayna’nın bu krediyi ancak tazminat alması halinde geri ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

ORBAN’DAN SERT ÇIKIŞ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvede alınan karara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Orban, Rus varlıklarının kullanılmasının savaş ilanı anlamına geleceğini savundu ve bu senaryonun engellendiğini söyledi. Orban, Ukrayna’ya sağlanacak kredinin geri ödenmemesi durumunda yükün 24 AB ülkesinin omuzlarına bineceğini ifade etti.

Brüksel’de büyük pazarlık! 90 milyar avronun kime gideceği belli oldu

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TÜRKİYE’YE DEV DESTEK: 18,5 MİLYAR LİRALIK BELEDİYE PROJESİ

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı 286 milyon Avroluk hibe kapsamında yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi’nin bütçesi büyüdü. Hibenin yönetim yetkisini devralan Fransız Kalkınma Ajansı AFD’nin 82 milyon Avro tutarında ek finansman sağlamasıyla projenin toplam bütçesi 368 milyon Avro’ya yükseldi. Güncel kurla destek tutarı yaklaşık 18,5 milyar liraya ulaştı.

PROJE İLBANK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Belediye Hizmetleri Projesi, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında, altyapı ve belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Nihai faydalanıcılar arasında Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerdeki toplam 13 yerel idare projeden doğrudan yararlanıyor.

YEREL YÖNETİMLER ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ

Projenin uygulama sürecinde elde edilen deneyimlerin paylaşılması amacıyla 2-3 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, projeden faydalanan 8 ildeki 13 yerel idarenin temsilcileri katıldı.

MACARİSTAN, SLOVAKYA VE ÇEKYA DIŞARIDA KALDI

Orban, Macaristan’ın Slovakya ve Çekya ile birlikte bu finansman planına katılmadığını açıkladı. Söz konusu üç ülkenin, 90 milyar avro’luk borç yüküne ortak olmayı reddettiği bilgisi paylaşıldı.

ZELENSKİY’DEN AB’YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada AB liderlerine teşekkür etti. Zelenskiy, sağlanan finansmanın Ukrayna’nın direncini güçlendirdiğini ve önümüzdeki yıllar için mali güvence sağladığını ifade etti.

MERCOSUR ANLAŞMASI ERTELENDİ

AB Liderler Zirvesi’nde bir diğer dikkat çeken gelişme ise Mercosur anlaşması oldu. Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’ın yer aldığı Güney Amerika Ortak Pazarı ile imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının, çiftçi protestoları nedeniyle ertelendiği açıklandı. Anlaşmanın üç hafta sonra imzalanması konusunda uzlaşı sağlandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası