Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede atıl vaziyetteki 5 dönümlük tarlayı 25 yıllığına kiralayan Bakır, burada güneş enerjisi üretmeye karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe alarak 1,6 milyon liralık yatırımı hayata geçiren Aysel Bakır, ilçede ailesiyle birlikte uzun yıllardır arıcılık yapıyordu. Daha sonra arılarını yabani hayvanlardan korumak için güneş enerji sistemine ihtiyaç duydu, birkaç panelle bunu sağlamayı başardı.

Daha sonra bu işi geliştirmeye karar veren Bakır güneş paneli kurarsa devletten destek alacağını öğrendi. Bir tarla kiraladı, TDK’ya başvurdu. Projesi kabul edildi. Böylece 1,6 milyon liralık yatırımın 700 binini hibe desteği, kalanını kredi olarak alan Aysel ve Ahmet Bakır çifti, tesiste saatte 300 kilovatsaatlik enerji üretiyor. Bakır çifti, ilçenin tükettiği tüm elektriğin karşılanması anlamına gelen bu miktarı devlet aracılığıyla Başkent Elektriğe satarak gelir elde ediyor.