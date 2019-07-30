Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Isuzu’nun daha önce Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa’dan sonra Gürcistan’ın Tiflis Belediyesi’ne en büyük midibüs ihracatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, midibüsleri fabrikada inceledi ve beğenilerini iletti. 16,9 milyon avro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en yüksek adetli midibüs ihracatına imzasını atacak olan Anadolu Isuzu’nun 8 metrelik modeli dar sokaklar ve yaşlılar için büyük avantaj olacak