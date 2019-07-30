Anadolu Isuzu’nun daha önce Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa’dan sonra Gürcistan’ın Tiflis Belediyesi’ne en büyük midibüs ihracatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, midibüsleri fabrikada inceledi ve beğenilerini iletti. 16,9 milyon avro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en yüksek adetli midibüs ihracatına imzasını atacak olan Anadolu Isuzu’nun 8 metrelik modeli dar sokaklar ve yaşlılar için büyük avantaj olacak
Tarihin en büyük midibüs ihracatı
30.07.2019 - 03:28 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk mühendisler tarafından Anadolu Isuzu AR-GE merkezinde geliştirilen ve Anadolu Isuzu fabrikasında üretilen Novociti Life ile önemli bir başarı daha geldi.
Etiketler : Anadolu Isuzu AR-GE,ar ge,
640453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/640453.aspx
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