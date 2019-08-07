Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

153 adet yüksek verimli güneş paneli bulunan Petrol Ofisi bayisi Paşalılar Petrol’ün solar sistemi, 42,075 kWp kurulu güçle istasyonun tüm elektrik ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayacak. Yaklaşık 30 evin senelik elektrik ihtiyacına yetecek kapasitedeki sistem ile yılda 180 ağaç kurtarılacak, 32 ton karbon salınımı gengellenecek. İstasyon, aynı zamanda yeni yönetmelik kapsamında ön kabulü yapılarak şebekeye elektrik sağlayan Türkiye’nin ilk akaryakıt istasyonu olma özelliği taşırken, elektriği şebekeye vererek mahsuplaşma yapan ilk istasyon özelliğini de taşıyor. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, elektrikli araç teknolojilerini geliştirdikleri e-POwer ile desteklediklerini, elektdrikli araçlara şarj imkânı sunduklarını, söz konusu istasyonun da Petrol Ofisinin bu yaklaşımını desteklediğini ifade etti.