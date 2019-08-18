Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda üreticiler iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması sebebiyle tropikal meyve üretimine yöneliyor. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, bunu avokado takip etti. Bölgede longan, lychee (liçi), passiflora, guana, mango, papaya ve pitaya gibi ürünlerin yetiştiriciliği de hızla yaygınlaştı. En fazla üretimi yapılan muz ve avokado için pazar oluşturulurken, ilçede son 4 yılda 20 dekar örtü altı olmak üzere 80 dekar alana ulaşıldı. Gazipaşa’da ilk hasat ise ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Muzkent Mahallesi’nde, Hatice Güven ve ortağı Sefa Oğuz’un 4 yıl önce 2 dekar örtü altına kurduğu mango bahçesinde başladı. Eşinin vefatından sonra kendisinin Oğuz’la işe devam ettiğini ve 4 yıl önce projeyi başlattıklarını kaydeden Güven, “Eşimin hayallerini ben devam ettirmek istiyorum. 4 yıl önce 2 dekar kapalı alana 84 adet mango fidanı ektik ve ilk hasadımızı geçen yıl yapmıştık. İlk hasadımızda 2 bin 350 adet meyve aldık. Yaklaşık 50 bin lira kazandık. Bu yılki hasadımızda 5 bin mango meyvesi bekliyoruz. Ortalama 100 bin lira gelir hedefliyoruz” dedi. Meyvelerin şu an iç piyasada tüketildiğini anlatan Güven, “Büyük marketlere, otellere veriyoruz. Dış ülkelerden de talepler var ama bahçenin biraz daha büyümesi gerekiyor. Ağaçlar büyüdükçe meyve rekoltesi de hızla artıyor. İlerleyen yıllarda beklentilerimiz büyük” diye konuştu.