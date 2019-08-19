Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıla göre bir miktar gerileme beklediklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti: Hububat ürünlerinde hasat sezonu başladı. Ülkenin yüzde 70’inde hububat ekimi yapılıyor. Normal şartlarda 22-23 milyon ton civarında buğday üretimimiz var ama bu sene zannediyorum 20 milyon ton veya belki biraz daha altında gerçekleşecek. Bazı bölgelerimizde kuraklık yaşadık, bazı yerlerde de aşırı yağış oldu. Kura bağlı olarak girdi maliyetlerinin artması da bir miktar etkiledi. Önümüzdeki yıllarda verimli üretim yapabilme, çiftçimizin tarlada kalabilmesi adına tedbirler almaya çalışıyoruz. Türkiye’nin hedefi, 25 milyon tonun üzerinde buğday üretmektir. İnşallah o hedefe ulaşacağız.