Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 11 Eylül 2019 Çarşamba günü bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar 5,77 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,37 TL’de yer alıyor.