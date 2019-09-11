Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 11 Eylül 2019 Çarşamba günü bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar 5,77 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,37 TL’de yer alıyor.
Dolar ve euro'da son durum ne? (11 Eylül 2019 güncel dolar ve euro fiyatları)
11.09.2019 - 08:40 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum ne? İşte 11 Eylül 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 11 Eylül 2019 Çarşamba günü bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,durum,
649582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/649582.aspx
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