Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 kamu bankası, konutta yüzde 0,99 faiz oranından sonra, otomotivde de yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 arasında değişen düşük faizli kredi başlattı ve otomotiv talebi harekete geçti. Böylece ekim ayında 49 bin 75 araç satışı gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayında 21 bin 571 araç satılmıştı. Gelinen bu nokta ise pazarın geçen yıla göre yüzde 127,5 büyüdüğünü gösterdi. Ekim ayındaki satış artışına rağlen, 2019’un ilk 10 ayında satılan araç sayısı, geçen yılın aynı döneminin gerisinde kaldı. Ocak-Ekim 2019’da satılan araç sayısı, geçen yılın aynı döneminde satılan araç sayısının yüzde 31,88 altında kaldı. Geçen yıl ilk 10 ayda 485 bin 27 araç satılmıştı. Bu yıl aynı dönemde satılan araç sayısı 330 bin 384 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobildeki daralma yüzde 29,17 azalırken, hafif ticari araç satışları yüzde 41,6 azaldı.

Bu arada 153 elektrikli araç satışı gerçekleşirken, alıcıların yüzde 85,8’inin vergi oranı düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçları tercih ettiği, araç tipinde de sedanın önde olduğu görüldü.