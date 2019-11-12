Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 1 Kasım'da Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit ederek görünümünün "negatif"ten "durağan"a revize edildiği hatırlatılldı ve bununla uyumlu şekilde 20 Türk bankasının da görünümlerinin durağana yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada bankların finansal iştiraklerinin görünümlerinin de durağana çevrildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akbank ve Türkiye İş Bankası'nın yerel para birimi cinsinden (LTLC – IDR) uzun vadeli IRD görünümünün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı.

Görünüm değişikliğinin ülkenin bankaları destekleme becerisine ilişkin risklerin azalışını yansıttığı belirtilen değerlendirmede, Türkiye'nin dış finansmanında sert bozulma ihtimalinin yakın vadede daha düşük olduğu da hatırlatıldı.