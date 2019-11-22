Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin güneyinde oluşturmak istediği güvenli bölge için Suriye’ye müdahalesi öncesinde ve sonrasında ekonomik saldırı ve yaptırımlar sebebiyle değerlendirmesi ‘negatif’ olan kuruluşlar, birer birer fikir değiştiriyor. Eylül ayından bu yana kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kuruluşların peş peşe yaptığı açıklamalar “Türkiye toparlanıyor, büyüyecek” görüşü etrafında toplanıyor. Son olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, hem bu yıl hem de 2020 için daha yüksek büyüme tahmininde bulundu. Küresel ekonomik durumun kırılganlığına rağmen Türkiye ekonomisinin toparlanmaya başladığına dair görüşe yer veren OECD, ‘Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyüyeceği görüşüne yer verdi. Kuruluş daha önce Türkiye’nin yüzde 0,3 küçüleceği tahmininde bulunmuştu. OECD ayrıca, 2020 için büyüme tahminini yüzde 1,6’dan yüzde 3’e yükselttiğini, 2021 için de daha hızlı toparlanma neticesinde yüzde 3,2’lik büyüme kaydedileceği öngörüsünde bulundu.

TAHMİNDEN HIZLI BÜYÜME

Raporda Türkiye ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığı, hükümetin sağladığı teşviklerin iç talebi tahmin edilenden fazla canlandırdığı, zayıf TL ile ihracatın desteklendiği de ifade edildi.

Örgüt, Almanya’nın büyümesini yüzde 0,5’ten yüzde 0,6’ya yükseltirken Japonya için tahminini de yüzde 1’de sabit tuttu.

TAHMİNLER YUKARI DOĞRU REVİZE EDİLİYOR

¥ Moody’s Türkiye’nin yüzde 2 küçüleceğini iddia etmişti. Geçtiğimiz günlerde tahminini revize etti “Türkiye’de büyüme ivmesi beklenenden hızlı gelişti, yüzde 0,2 büyüyecek” dedi.

¥ Avrupa Birliği’ne bağlı olan AB Komisyonu, 2019 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporunda Türkiye için daha önce -2,3 olarak belirtilen büyüme tahmini, +0,3 olarak yukarı doğru revize edildi. Komisyon, Türkiye’nin 2020’de yüzde 3,1, 2021’de ise yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

¥ Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçtiğimiz ay hem Türkiye’nin not görünümünü negatiften durağana çevirdi. Ardından da yüzde 1,1 olan küçülme beklentisini yüzde 0,3 olarak değiştirdi.

¥ Uluslararası Para Fonu (IMF) ise nisan ayında “Türkiye yüzde 2,5 küçülür” olan tahminini değiştirdi ve “Toparlanma başladı, enflasyon düşüyor” diyerek yüzde 0,2 pozitif büyüme tahmini yaptı. Kuruluş 2020 için büyüme tahminini de yüzde 2,5’ten yüzde 3’e yükseltmişti.