Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmalat genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2’ye yükseldi. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 1786 iş yerinin “pozitif” beyanlarına göre şekillenen bu rakam, aynı zamanda son 15 ayın en yüksek seviyesine de işaret etti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7’ye ulaştı. Sanayide üretimin yükseliyor olması; siparişlerde, istihdamda ve piyasada canlanmanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

REEL SEKTÖRDE GÜVEN ARTIYOR

Reel Kesim Güven Endeksi de kasımda, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102 seviyesinde gerçekleşti. Genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkiledi. Özellikle ihracat sipariş miktarında artış bildirenler yükseliyor. Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti.