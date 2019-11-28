Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversiteli gençlerin ‘teori’ kadar ‘pratik’te de beceri kazanması ve ‘vasıflı hâle gelerek’ sektörlerin ihtiyacına tam cevap verebilmesi için, madenciler önemli bir açılım geliştirdi. Buna göre maden ve jeoloji bölümü öğrencileri dört yıllık üniversite eğitimlerinin son dönemini sektörde faaliyet gösteren firmalarda çalışarak geçirecek. Asgari ücret kadar burs da alacak öğrenciler, mesleği tam anlamıyla öğrenip “altın bilezik”lerini kollarına takarak mezun olacak. YÖK’e sunulacak bu açılımın kabul görüp, mümkün olan diğer bölüm ve sektörlere de uygulanması sağlanırsa; yüzde 27’yi geçen genç işsizliği hızla aşağı çekmek için “altın” değerinde bir çözüm hayata geçirilmiş olacak. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) madencilik eğitiminde 7+1 modeli öneriyor. Yarın maden sektörü, YÖK ve üniversiteler bir araya gelecek. Buluşma öncesi İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer sorularımızı cevapladı:

¥ Madencilik eğitiminde önerdiğiniz 7+1 modeli biraz açar mısınız?

Yedi sömestir üniversitede okurken bir sömestir de sanayi kuruluşları veya madencilik faaliyetleri yapan firmalarda öğrencilerin çalışması esasına dayanıyor. Böylelikle sektöre daha tecrübeli başlamasının önünü açmış olacak. Tabii bu bir proje ve ilk ayağını burs sistemi oluşturuyor. Amacımız daha nitelikli öğrencilerin madencilik ve jeoloji bölümlerini tercih etmeleri yönünde teşvik edici olmak. Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünden 80’i Türkiye’de bulunuyor ve bütün sektörlere sağladığı ham madde ile ekonomiye 40 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Türkiye’de bu fakültelere şu anda 150 -180 bin aralığında öğrenci kabulleri söz konusu. Bu bölümleri cezbedici bir hâle getirmemiz gerekiyor.

¥ Üniversite mezunu gençler sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor mu?

Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 80 tanesi Türkiye’de bulunuyor. Yani maden konusunda oldukça zengin bir ülkeyiz. Bu adım ile günü kurtarmak değil, geleceği daha ileriden inşa etmek istiyoruz. Eğitim gayemizin sadece bir ayağını oluşturuyor. Eş zamanlı olarak diğer alanlarda da çalışıyoruz. İhracatımızı artırmak için ve olumsuz olan maden algısını düzeltmek için projeler yürütüyoruz.

¥ Ders kitaplarında madenciliğe yönelik yeterli bir vurgu sizce var mı?

Madencilik denince Türkiye’de olumsuz bir algı olduğunu gözlemliyoruz. Maden sahasının sonradan tekrar ormanlık alana dönüştürüldüğü ilkokul sıralarından itibaren iyi aktarmalıyız. Müfredat için bazı eklemeler istiyoruz.

MADENCİLİK DOĞRUDAN 150 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

¥ Ülkemizde genç işsizliği değerlendirirsek ne söylemek istersiniz?

Madencilik sektörü, direkt yoldan 150 bin kişiye, dolaylı yoldan da iki milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’de genç işsizlik çok ciddi bir noktaya ulaşmış durumda. Bunu da aşabilmek için madencilik faaliyetlerinin daha yoğun yapılması ve madencilik faaliyetlerinin sanayileşmesine yönelik yatırımların artırılması gerekir. Büyüyen doğru madencilik faaliyetleri de çok daha fazla insana ekmek kapısı oluşturacak.