Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cuma gününe denk gelen ve Türkiye’de ‘Süper Cuma’, ‘Şahane Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’, ‘Bereketli Cuma’ ve ‘Efsane Cuma’ gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde 4,7 milyar TL kartlı ödeme yapılırken bu tutarın 1,4 milyar TL’si internetten gerçekleşti. 29 Kasım Cuma günü indirimlerin etkisiyle bir günde 2,6 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı ve bir günde en fazla kartla internetten ödeme rekoru kırıldı. Bu günde kullanılan kartların yüzde 5’i yani 130 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 44 oranında artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı da rekor kırarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.