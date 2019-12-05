Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Teknoloji başdöndürücü hızla gelişmeye devam ederken insan hayatını kolaylaştıran ve işlemleri oldukça hızlandıran yenilikler, her geçen gün daha fazla oranda hayatımıza dâhil oluyor. Yıllardır internetten ve mobilden yapılan market alışverişi de, Mastercard’ın girişimiyle farklı bir boyuta taşınıyor. Bir süredir özellikle ‘mobil’de etkin olarak kullanılan sesli asistanlar, artık market sepetini doldururken de devreye giriyor. Mastercard, sanal alışveriş sitelerinden ‘İstegelsin’ ile anlaşarak yeni uygulamayı 2020 yılı ile birlikte hayata geçiriyor. pilot uygulamanın ardından uygulama, diğer büyük sanal marketlere de yayılacak.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Araştırma yaptığımızda gördük ki, tüketicilerin yüzde 62’si sesle alışveriş yapmaya olumlu bakıyor. Neden? Çünkü hızlı. Hepimiz artık hız peşindeyiz. İstegelsin ile yaptığımız anlaşma kapsamında, tüketicilere sesle alışveriş çözümü sunuyoruz. Tüketiciler, İstegelsin’den market alışverişlerini sesle yaparak, ödemelerini de sesle tamamlayabilecekler. Bunun için uygulamayı açıp, istedikleri ürünleri söylemeleri yeterli olacak. Siparişleri tamamlandığında ise yine sesli olarak, Mastercard logolu kartları ile ödemelerini tamamlayabilecekler. En büyük endişe, güvenlik. Biz yine burada devreye giriyoruz, yapay zekayı güvenlik için kullanıyoruz” dedi.

‘CHAT’Lİ ÖDEME

Mastercard, Avrupa ve Türkiye’de ilk defa “Chat’leşerek ödeme” uygulamasını da devreye alıyor. Yiğit Bulut “Mastercard ve Sefamerve, Masterpass ile chatleşerek ödeme çözümü geliştirdi. Artık tüketiciler chat ekranından çıkmadan, siparişlerini verip ödemelerini tamamlayabilecekler. Bunun için Sefamerve’nin telefon numarasını adres defterlerine kaydedip, uygulamadan telefonu seçip, istedikleri ürünleri yazmaları yeterli olacak. Siparişleri tamamlandığında ise yine kayıtlı kartları ile ödemelerini aynı ekran üzerinden tamamlayabilecekler” dedi.

Terzi ve berbere telefonda POS

Bugün ticari işletmelerin yüzde 90’ında POS cihazı varken; taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, terzi, berber, tesisatçı, kuru temizlemeci gibi segmentin sadece yüzde 28’i POS’a sahip. Yiğit Çağlayan “Bu segment POS cihazına erişemiyorsa da, hepsinin telefonu var. Tüm mikro işletmeler ve KOBİ’ler için düşük maliyetli kart kabulü sağlayan uygulama ile, herhangi bir android cihaz hiçbir ilave ekipman kullanmaksızın POS cihazına dönüşebiliyor. Tüketicilerin temassız kartlarını cep telefonuna dokundurarak ödeme yapmaları mümkün oluyor. Bu kategorideki esnafın satışları da artacak” dedi.

Bir trilyon lira kartla harcadık

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan’ın verdiği bilgilere göre; 2019’da yaklaşık olarak 2,3 trilyon TL’lik toplam harcamanın yüzde 41’i kartla yapıldı. Geçen sene bu oran yüzde 38 olarak gerçekleşmişti. Gelişmiş pazarlara bakıldığında ise tüketici harcamalarının yüzde 55’ten fazlası elektronik ödemelerle yapılıyor. Market ve restoranlarda nakit kullanımı yüksek. Bu alanlarda kart kullanım oranı sadece yüzde 22...