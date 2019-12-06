Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerle ilgili, "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler. 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." diye konuştu.
13 termik santralin ayrı ayrı incelemesi yapılacak
06.12.2019 - 13:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : murat kurum,termik santral,
667057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/667057.aspx
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