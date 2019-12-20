Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azaldı; Kasım ayında 59,9 olan endeks, Aralık ayında 58,8 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,7 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 77,7 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76,5 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78,5 iken, Aralık ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 76,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57,1 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 58,8 iken Aralık ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 57,1 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23,8 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 iken, Aralık ayında yüzde 3,5 oranında artarak 23,8 oldu.