Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lojistik Master Planı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tanıtıldı. Söz konusu plan kapsamında yapılacak yatırımlarla lojistik maliyetlerin minimize edileceğini vurgulayan Bakan Turhan “Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapmayı planladık” dedi. Türkiye’nin 2053 yılındaki 1 trilyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, planın uygulanmasıyla hedefledikleri kazanımları 2023, 2035 ve 2053 yılları bazında ele aldıklarını ifade etti. Turhan “Özellikle İpek Yolu olmak üzere bütün koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz. Bu sayede, üreticilerimizin ihracatı artırıcı avantajlar elde etmesini sağlayacağız. Ulaşımda kayıpların azaltılması, lojistik altyapı sayesinde üretim ve tüketimde lojistik maliyetlerinin minimize edilmesini sağlayacağız, rekabet gücümüzü artıracağız” diye konuştu.

DEMİR YOLU KULLANIMI ARTACAK

Planla esnek ulaşım hizmetinin sunulmasını sağlayacaklarını anlatan Turhan, demir yolu kullanımını artırarak taşıma maliyetlerini azaltacaklarını ve zamanında teslimat performansına katkıda bulunacaklarını, mevcut liman yatırımlarının verimliliğini yükselteceklerini, hava kargo, posta ve yer lojistiği arasında sinerjiyi artırarak uluslararası entegrasyonu da gerçekleştireceklerini bildirdi. Turhan, transit yükün geçişiyle koridor üzerindeki şehirlerin ticaretinin artmasını hesapladıklarını vurgulayarak “Öngörülerimiz doğrultusunda, 2035 itibarıyla 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan il sayımız 27’ye çıkacak. Daha da uzun vadede 2053 öngörülerine göre, ihracat rakamı 1 trilyona yaklaştıkça, ihracatçı şehirler, çoğu doğudan olmak üzere toplamda 50 kadar olacak” ifadelerini kullandı.

MALİYETLERE OLUMLU YANSIYACAK

Türkiye’de meyve ve sebzelerin tarladan sofraya ulaşması sürecinde yüzde 40 kayıp yaşandığına dikkati çeken Turhan “Taze gıda, balıkçılık veya çiçekçilik gibi sektörlerin hava kargo ile entegrasyonunun sağlanması maliyetlere olumlu yansıyacak” dedi. Turhan, toplama ve dağıtım merkezleri arasında demir yolu taşımacılığını artıracaklarını ifade ederek ülke içindeki kamyon trafiğini azaltarak kamyonların daha yakın mesafelerde taşıma yapmasını sağlayacaklarını, ürün kayıpları, taşıma maliyetleri ve mükerrer alım satımların azalmasıyla nihai tüketici fiyatlarının gereksiz yükselmesini engelleyeceklerini bildirdi.

Türkiye taşımacılıkta ilk 20 ülke arasında

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı’nı ağustosta açıklanan İhracat Ana Planı’nı tamamlayan bir unsur olarak gördüklerini bildirdi. Türkiye’nin sürdürülebilir ihracat büyümesini yakalaması ve ihraç ürünlerinin rekabet gücünün artırılması için lojistik sektörü ve altyapısının gelişmesinin önem taşıdığına işaret eden Pekcan, şöyle konuştu: Türkiye, taşımacılık sektöründeki yaklaşık 18 milyar dolar cirosuyla dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Maalesef demir yolu, dış ticaretimiz içinde yüzde 1 oranıyla çok düşük seviyede. Demir yolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payının artırılması ve yurt içi taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ihracat hedeflerimiz açısından önem taşıyor.

Sanayimizin rekabet gücü lojistikle artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde, sanayi bölgelerimizin lojistik ihtiyaçlarının giderilmesine öncelik verdik. Bu kapsamda, faaliyette bulunan tüm OSB’ler ve endüstri bölgelerinden yük bilgilerini toparladık. Tüm sanayi bölgelerimizin konvansiyonel demir yolu hatlarına mesafelerini haritalandırarak Bakanlığımızla paylaştık. Bu çalışmalarımızın tamamı Lojistik Master Planı içinde kendisini göstermiş oldu. OSB’ler, özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest bölgeleri içeren 294 kilometrelik iltisak hattı yapma hedefimiz mevcut. Bu hatlarla yeni lojistik merkezleri kuracak ve böylelikle sanayimizin rekabet gücünü daha da artıracağız” dedi.