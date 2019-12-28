Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak. Aracın fiyatıyla ilgili şu an bir rakam vermek mümkün değil. Fakat piyasa ile rekabetçi bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz." dedi.

İki SUV modelin ön tarafındaki farklılığın neden olduğunu da açıklayan Karakaş, "Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir" dedi.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

Biz tasarıma başlamadan önce hedef kitlemizi belirledik. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli bir otomobil görmek istiyordu. Tasarımda bütünlük bir parçaların birbirini tamamlaması çok önemli.Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks mesafesini istediğimiz mesafede tutabiliyoruz. Biz tasarımımızda doğu ve batıyı birleştiriyoruz. Batının düz çizgileriyle, doğunun daha hareketli çizgilerini birleştirdik. İçinde bulunduğumuz topraklar doğu ve batının birleştiği, kaynaştığı bir bölge. Tasarımımızdaki farkın da bunun olmasını istedik.

Ön panelde lale var. Lale detaylarını aracın içinde de görebileceksiniz. İçten yanmalı motorlardan olduğu gibi önden araca hava girmesine gerek yok. O yüzden öndeki lale şeklindeki mazgallar kapatılabilir. Kırmızı otomobilimizde kapalıdır.

MARKA ADI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak.

İlk olarak 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Piyasaya girdiğimizde Avrupa'da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE OLACAK?

2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir. Bu ipucu veriyor.

AVRUPA'DA BİR İLK OLACAK

Her şeyden önce uçtan uca ekran alanı var. Önünüzde, ortada ve yan tarafında, yolcu tarafında da bir ekran yer alıyor. Ortada kumanda merkezi olarak kullanacağınız bir ekran var. Biz bu 3 bölmeyi planlıyoruz. Ve Avrupa'da ilk olacak.

Baktığınızda bahsettiğimiz tünel ve önde motor olmadığından iç mekan daha rahat ve geniş. Tasarım çizgileri olarak bizi saran bir hat var. Geniş ancak daha geniş hissi veriyor. Bizi saran ve güven hissini artıran bir tasarım.

ÖN SİPARİŞ ALINACAK MI?

Türkiye'nin otomobilini geliştirdik. Ön sipariş konusu hep sorulur. Zamanı geldiğinde siparişler alınacak. Ön sipariş için biraz erken. Biz piyasaya çıkmaya yaklaşalım, sonra ön siparişleri alırız.

ÖNDEN GÜÇLÜ BİR HAYVANA BENZİYOR

Aracı güçlü bir hayvana benzettik. Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık. Sürücüler aynadan baktığında güçlü bir tasarım görecek. Gözlerde kedi var, güçlü bir duruş var.