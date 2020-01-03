Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı ne kadar? 3 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

3 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 473,75 lira, satış fiyatı 484,55 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 295,60 lira, satış fiyatı 295,81 liradan işlem görüyor.

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 'güvenli liman' olarak tanımlanan altın fiyatlarında artışa neden oldu.

Altının ons fiyatı 1538 doları aşarken, gram altın fiyatı 295 liranın üzerinde yer alıyor.