Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Mustafa Uçar, Soğukpınar Mahallesi’nde yürütülen parke taşı tamirat çalışmaları sırasında yürekleri ısıtan bir davranış sergiledi. Çalışmalar esnasında sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Mustafa Tanrıeverdi, oyuncak iş makinesi ve kamyonunu alarak kazıcı yükleyicinin yanına geldi.

Çalışmaları ilgiyle izleyen minik Mustafa, bir süre sonra operatör Uçar’dan oyuncak kamyonuna da hafriyat dökmesini istedi. Küçük çocuğun isteğini geri çevirmeyen Mustafa Uçar, durumu amirlerine bildirerek izin aldı. Ardından kazıcı yükleyiciyle minik Mustafa’nın oyuncak kamyonuna hafriyat dökerek çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü. O anlar, çocuğun ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Yaşananları anlatan iş makinesi operatörü Mustafa Uçar, "Parke tamiratı yaparken annesi ve çocuğu çalışmalarımızı izliyordu. Çocuk, ‘Benim de kepçem ve kamyonum var’ diyerek bir süre sonra geri döndü. Oyuncak kamyon ve kepçeyi getirip yanımda oynamaya başladılar. O esnada bana, ‘Benim kamyonuma da hafriyat koyar mısın?’ diye sordu. Müdürümden izin alarak çocuğu mutlu ettik. Aile de mutlu oldu, çocuk da sevindi, biz de çok mutlu olduk" dedi.