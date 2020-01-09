Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının temmuz ayında başladığı şok faiz indirimlerinden sonra, konut kredisinin aylık faizini yüzde 1’in altına indirerek piyasalara can suyu veren kamu bankaları, şimdi de yüzde 0,79 faiz uygulamasını başlatıyor. Yılbaşından önce yapılan açıklamalarda, yılın ilk ayında yüzde 0,79 faiz oranının görülebileceğine dair tahminler paylaşan sektörde ilk adımı, Ziraat Katılım attı. Katılım bankası, yüzde 0,99 olan finansman oranını yüzde 0,79’a indirdiğini duyurdu. Yeni oran, 500 bin liraya kadar olan ve azami 120 ay vadeli konut finansman talepleri için uygulanacak. Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, “konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk defa satışa konu edilen” şartı aranacak. Ziraat Katılım’ın ardından, diğer kamu bankalarının da yüzde 0,79 maliyetle konut finansman talebini karşılamaya başlaması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının temmuz ayında başladığı agresif faiz indirim kararlarının ardından kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi faiz oranları 1 Ağustos 2019’da yüzde 0,99’a indirilmiş, kamu bankalarını özel bankalar takip etmiş ve yüzde 0,85’lere inen faizler uygulanmıştı. Yüzde 0,79 faiz oranının da önümüzdeki günlerde diğer kamu bankaları ile özel bankalarda da uygulanması bekleniyor. Gayrimenkul üreticisi şirketler, sıfır konut alımında indirilen oranların canlanmakta olan piyasadaki ivmeyi artıracağını, konut stokunu hızla azaltacağını ve hatta yeni projelerin devreye girmesiyle, inşaat sektörünün beslediği 250’ye yakın sektörle birlikte istihdam piyasasının da canlanacağını ifade ediyor.

200 bin lira kredide 34 bin lira avantaj

Konut kredisinde yüzde 0,99 faizle 200 bin lira kredi kullanan bir konut alıcısı, 120 ay vadede aylık 2 bin 855,56 lira ödüyordu. Bu alıcının 120 ayda geri ödediği tutar 344 bin 393,58 lirayı bulurken, bunun 142 bin 667 lirası faize gidiyordu.

Konut finansmanında uygulanan yüzde 0,79 ile yine 120 ay vadeli alınan 200 bin lira için aylık 2 bin 586 lira ödenecek. Toplam geri ödeme 310 bin 291, finansman bedeli ise 110 bin 291 liraya düşüyor. Yani 0,99 ile yüzde 0,79 arasında 34 bin liralık avantaj bulunuyor.

Faizler düştükçe bankalar kazandı

Bankalar geçen yılın kasım ayında 5 milyar 311 milyon liralık net kâr ile rekor kırdı. 2019’un ocak-kasım döneminde ise net kârın 46 milyar liranın üzerine çıkması dikkat çekti. Bu rakamlarla bankalar, tarihin en yüksek kasım ayı kârını elde ederken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 12,9’luk kâr artışı yaşandı. Kasım ayı kârlılığının artmasında, faizi yüzde 0,99’a düşen konut kredisi ile yüzde 0,49 faizli otomobil kredilerinin payı yüksek oldu. Verilere göre bankaların geçen yılın 11 ayında elde ettiği faiz geliri, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 387,1 milyar liraya ulaştı. 2018’in aynı döneminde bu rakam 330 milyar lira seviyesindeydi. Bu faiz gelirinin 297 milyar lirası ise kredilerden sağlandı. Söz konusu gelirin 57,8 milyar lirası tüketici kredileri, 13 milyar lirası kredi kartları, 34 milyar lirası taksitli ticari krediler ve 192 milyar lirası da diğer kredilerden oluştu.