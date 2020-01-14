Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı '2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Sadece dijital platformlardan paydaşlara sunulan raporda, şirketin Dijitalleşme, Kadının Güçlenmesi, Gençlerin Becerileri ve İstihdamı ile Enerji İnovasyonu alanlarında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları paylaşıldı.

“1 milyar insanın hayatına dokunmayı hedefliyoruz”

Amaç odaklı bir şirket olmanın önemine vurgu yapan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Kapsayıcı bir dijital toplum oluşturarak dünya çapında 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle, Türkiye’de de sürdürülebilirlik çalışmalarımızla toplum için oluşturduğumuz olumlu dönüştürücü etkiyi kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. 2010 yılından bu yana yayımladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızla şirketimizin çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel alanlardaki uygulamalarını ve performansını kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz. Son raporumuzda, paydaşlarımızla belirlediğimiz öncelikli konularımızdan Dijitalleşme, Kadının Güçlenmesi, Enerji İnovasyonu, Gençlerin Becerileri ve İstihdamı alanlarındaki uygulamalarımızı aktarmayı sürdürdük. Söz konusu alanlardaki çalışmalarımızı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda paylaştık. Şirketimiz olarak, operasyonlarımızı insana ve kaynaklara saygılı olarak yürütmeye ve performansımızı şeffaflıkla paydaşlarımıza aktarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Yenilenebilir enerjiyle karbon salımını 389 ton azaltmayı hedefliyor’

Enerji İnovasyonu alanında yaptığı çalışmalarla grubunun 2025’e kadar elektrik tüketiminde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme ve sera gazı salımını yüzde 50 azaltma hedefine destek veren şirket, baz istasyonları enerji yoğunluğunu 2016 yılına göre yüzde 64 azalttı. Son 2 yılda 3 bin 728 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer 148 bin GJ enerji tasarrufu sağlandı. Şirket Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde kurduğu güneş enerjisi sistemiyle 2 bin 765 GJ elektrik enerjisi üretmeyi ve karbon salımını 389 ton azaltmayı hedefliyor. Merkezde, öz tüketim amacıyla yıllık ortalama 768 bin kilowatt saat elektrik enerjisi üretilmesi, 10 yıllık toplam üretimin ise 7,4 milyon kilowatt saate ulaşması hedefleniyor. Yatırım tamamlandığında, merkezin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’si güneş enerjisiyle karşılanacak.

Enerji verimliliği çalışmalarını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında yöneten şirket, 5 teknoloji merkezine ek olarak 4 bin 261 baz istasyonunu da sertifika kapsamına dahil etti. Şirket, son 3 yılda, verimi olmayan klimaların kapatılması, sıcaklık ayarlarının yeniden düzenlenmesi, sistemlerin optimize edilmesi ve yeni sistemlerle değiştirilmesi gibi çalışmalarla 2 bin 67 arabanın yıllık tüketimine eşdeğer 46 bin 800 GJ tasarruf sağladı. Geçen yıl 45 şehirde 17 bin baz istasyonunu ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi’ne dahil eden şirket, bu yılın sonuna kadar 81 şehirde 25 bin baz istasyonunu ve tüm şirket binalarını sisteme dahil edecek.

Diğer yandan atık yönetimi sayesinde e-atıkların yüzde 99’unu geri dönüştüren veya yeniden kullanımını sağlayan Vodafone Türkiye, şirket çalışanlarının desteğiyle topladığı yüzlerce kiloluk elektronik atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin ve Samsun’da kodlama sınıfları açtı.

Türkiye’nin dijital skorunu 69’a yükseltti

Bir ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olmayı hedefleyen şirket, daha iyi bir gelecek için toplumda dijital teknolojilere erişimi artıracak çalışmalar yapıyor. Şirket, 239 kişinin çalıştığı Ar-Ge platformu OKSİJEN üzerinden 78 Ar-Ge projesi ve 329 patent başvurusunda bulunurken, İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği ve alanında bir ilk olan akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’de 30 çözüm ortağıyla 34 farklı teknoloji çözümü sunmaya başladı; ayrıca 21 öğrenci ile 7 lisansüstü ve 1 lisans Ar-Ge projesi gerçekleştirdi. Diğer yandan, bireysel IoT (Nesnelerin İnterneti) alanında sunduğu ve V-Çocuk Saati, V-Pati, V-Araba ve V-Çanta’dan oluşan V-Yaşam ürünleriyle 40 bin kullanıcıya ulaşan şirket, Dijital Skor uygulaması kapsamında verdiği destek ve danışmanlık hizmetleriyle de 53 olan Türkiye genel skorunu 69’a yükseltti. Biyometrik İmza ile 3 milyon, Dijital Kimlik ile 6 milyon işlem tamamlayan şirket, bu sayede toplam 22 milyon evrağı dijitale taşıyarak 376 yetişkin ağacın kesilmesini önledi.

“Aile İçi Şiddet Prosedürü” yayınladı

Tüm dünyada 2025 yılına kadar kadınlar tarafından en çok tercih edilen işveren olmayı hedefleyen şirket, Türkiye’de de kadının güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, aile içi şiddetle mücadelede çalışanlarına destek olmak amacıyla “Aile İçi Şiddet Prosedürü” yayınlayan şirket, “Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi”ni Türkçeye kazandırdı. Kadınların güvenli seyahat etmeleri için Kırmızı Işık uygulamasına “Yol Arkadaşım” özelliğini ekleyen şirket, ebeveynlere yönelik online bilgiler sunan İlk6Yıl uygulamasıyla da 500 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Kadın istihdamına önem veren şirkette toplam kadın çalışan oranı yüzde 42’ye, orta ve üst düzey pozisyonlarda kadın çalışan oranı ise yüzde 37’ye yükseldi.

Yaklaşık 54 bin kadına ulaştı

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırma hedefiyle, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında 4 yılda 37 bini aşkın kadına girişimcilik ve teknoloji eğitimleri verilirken, projeyle ulaşılan toplam kadın sayısı yaklaşık 54 bin oldu. Projenin 3. yılında teknoloji kullanım penetrasyonunu artırma hedefiyle sunulan Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulamasının indirme sayısı yaklaşık 30 bini bulurken, uygulama üzerinden eğitimlerini tamamlayan kadın sayısı ise 10 bini geçti. “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi katılımcıları için özel olarak oluşturulan ve 30 bine yakın üyesi bulunan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağazada 15 kategoride 52 bini aşkın ilan verildi, 1 milyon TL’nin üzerinde satış yapıldı. “Girişimcilikte Önce Kadın” projesiyle 4 yılda 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer oluşturuldu.

60 ilde 43 binden fazla çocuğu kodlamayla tanıştırdı

“Gelecekteki Seni Keşfet” uygulamasıyla tüm dünyada 2022’ye kadar 10 milyon genci dijital becerilere, öğrenmeye ve iş fırsatlarına ulaştırmayı hedefleyen şirket, Türkiye’de de gençlerin beceri ve istihdamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesiyle 60 ilde 43 binden fazla çocuğu teknolojinin dili kodlamayla tanıştıran şirket, engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin sanat ve spor yoluyla sosyal hayata kazandırılması amacıyla destek verdiği “Düşler Akademisi” projesinde de 20 bin gönüllüyle 6 bin gence ulaştı.

Uğur Çetin