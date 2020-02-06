Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ülkedeki alışveriş siteleri üzerinden verilen siparişler nedeniyle Türkiye’ye gelen kargoların sayısı, Türk Hava Yollarının (THY) uçuşlarını durdurmasının ardından yüzde 90 düşüş gösterdi.

Koronavirüs salgınına karşı ulaştırma sektöründe de birçok tedbir uygulamaya konuldu. Bu kapsamda THY, ilk olarak Çin’in Pekin, Guangzou, Şanghay ve Şian kentlerine yönelik uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurdu, ardından ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmelerde bulunarak süreyi ay sonuna kadar uzattı. Alınan tedbirler, Çin’den yapılan kargo taşımacılığını da yansıdı. Çinli firmaların alışveriş siteleri üzerinden verilen siparişlere yönelik Türkiye’ye gelen kargo sayısı, THY’nin uçuşlarını durdurmasının ardından yüzde 90 azalarak günlük 300 torbadan 30 torbaya kadar geriledi. Türkiye’den internet siteleri üzerinden en çok sipariş Çinli Ali Express ve Ali Baba’dan veriliyor. Çin’den söz konusu kargoların gelişi dururken, bu firmaların Singapur ve Malezya’daki acentelerine verilen siparişlerin Türkiye’ye ulaşmasında sorun bulunmuyor.



Rusya sebze-meyve için Türkiye’nin kapısını çalabilir

Koronavirüs sebebiyle Rusya’nın Çin’den sebze, meyve ve deniz ürünleri ithalatı azalırken Türkiye hem gıda ürünlerin de hem de turizimde alternatif olarak öne çıkıyor. Rusya Gıda Ürünleri ve Tedarikçileri Birliği Başkanı Dmitriy Vostrikov, Rusya’nın sebze ithalatında, birinci sırada Çin’in bulunduğunu belirterek, “Çin’den sebze, meyve ve deniz ürünlerinin ithalatında düşüş yaşanıyor. İthalat hacminde oluşan açık Türkiye ve Fas’tan ürünlerle kolaylıkla kapatılabilir” dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de Çin’e gitmekten vazgeçen Malezya, Endonezya ve Hong Konglu turistin Türkiye’yi tercih edeceğini söyledi.



Oyuncakta tehlike yok

Türkiye’deki oyuncak piyasasının yaklaşık yüzde 65’ini, Çin’den gelen ürünler oluşturuyor. Ebeveynlerin, Çin’den ithal edilen oyuncakları gönül rahatlığı ile alabileceğini belirten İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adil Özyiğit şunları kaydetti: Çin’den getirilen oyuncaklar gümrüklemesinin yapılıp Türkiye’ye gelmesi en az 30 gün sürüyor. Virüs kuru yüzeyde en fazla 4 saat yaşayabiliyor. Türkiye’de çok ciddi bir denetim sistemimiz var. Sadece oyuncak değil, gelen her mal, akredite olmuş laboratuvarlarda teste gidiyor. Test belgeleri geldikten sonra 30 günlük bir gümrük işlemi süresi var. Mal, Türkiye’ye geldikten 60 gün sonra ithalatçının deposuna giriyor. İthalatçının dağıtım süresi de en az 90 gün. Yani korkulacak bir durum yok.

