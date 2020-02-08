Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılına hedefler ve projeksiyonlar doğrultusunda olumlu bir başlangıç yapıldığını bildirdi. Kahramanmaraş’ta iş dünyası ile buluşan Bakan Albayrak “Merkez Bankasının politika faizini 11,25’e indirmesine paralel olarak, kredi faizleri de hızla gerilemeye devam ediyor. Böylece bir önceki yılın ocak ayına göre ticari kredi faizleri ortalama 14 puan, konut kredisi faizleri ortalama 14 puan, ihtiyaç kredisi faizleri 16 puan, taşıt kredisi faizleri ise 15 puanın üzerinde geriledi. Kamu bankalarımız piyasaların canlanması konusunda öncü bir rol üstleniyor ve elini taşın altına koyuyor. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili yeniden görüştük ve bunu yüzde 8-10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. İndirimleri yansıtmaya devam ediyoruz. Bunlar, reel sektöre kazanç olarak dönecek” dedi. İşsizliğin ilk çeyrekte sert gerileyeceğini vurgulayan Bakan Albayrak, “İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda 35 milyar lira kredi tahsis edildi. İVME Paketi ile de; ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye, 50,2 milyar TL kredi verildi. Bunun 31 milyar TL’si yatırıma dönüştü. Alınan tedbirler meyvelerini veriyor” diye konuştu.



YÜZDE 5 BÜYÜME YOLDA

İş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Albayrak “Önemli bir Eurobond ihalesi gerçekleştirdik. Yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, uluslararası piyasalarda gelmiş en yüksek rakamdır. 2020’nin ilk çeyreğinde, yüzde 5’in üzerinde büyümeyi konuşabiliriz” dedi.



Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine Burak Dağlıoğlu atandı. Ofis bünyesinde 2010 yılından bu yana görev alan Burak Dağlıoğlu, son olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Dağlıoğlu; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı olarak görev aldı. Başkanlık görevini 2015 yılından beri yürüten Arda Ermut’un ise; Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’ndaki görevinin yanı sıra THY İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edeceği belirtildi.