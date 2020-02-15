Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel promosyon pazarının lideri olan Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle siparişler iptal edilirken, alıcılar Türkiye’ye yöneldi. Promosyon ürünü almak isteyen şirketlerin rotayı Türkiye’ye kırdığını kaydeden Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği Derneği Başkanı Abdullah Gürz, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri promosyon ürünü temin etme noktasında şu anda deli gibi arayış içerisinde. Çin’deki koronavirüs nedeniyle oradan vazgeçip Türkiye’den ürün almak isteyenlerden siparişler gelmeye başladı. Burada başı tekstil ürünleri çekerken, sektörümüzün elektronik ve matbaa gibi diğer tüm alt kollarında siparişler arttı” dedi. Sektörün geçen yıl 40 milyar liralık dış satış hacmine ulaştığının bilgisini veren Gürz, şöyle konuştu: “Bu yıl normalde 45 milyar liralık ihracat bekliyorduk. Ancak Çin’den Türkiye’ye kayacak siparişlerle 2020’de ihracatın en az yüzde 50 artmasını ve 60 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Yani ek 15 milyar liralık dış satış gerçekleştireceğiz. Artık firmalar 2-3 vardiya çalışmaya başladı.”

ÇİN’DEN YATIRIM TEKLİFİ

Çinli firmaların Türkiye’de yatırım yapmalarını beklediğini anlatan Gürz, “Elektronik ve diğer alanlarda promosyon ürünleri üreten şirketlerin Türkiye’ye ilgisi var, yatırım için teklifler gelmeye başladı. Bu yaşananlar nedeniyle sürecin hızlanacağını düşünüyoruz” dedi.