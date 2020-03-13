Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret’te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na göre, teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete sunulamayacak. Tüketici ürün güvenliği konusunda tazminat talep edebilecek. Yasa, teknik düzenlemelerin ardından bir yıl sonra yürürlüğe girecek. İşte o düzenlemeler:

¥ Güvensiz ürünlerde “ürün sorumluluğu” tazminatı getiriliyor. Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi hâlinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu olması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulacaklar.

¥ Tazminat talebi için zaman aşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her hâlde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

¥ Teknik düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek.

¥ Yetkili kamu kuruluşu, ürünlerin teknik düzenlemelere veya yasada belirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu doğrulamak amacıyla denetim yapacak. Ürünün piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması için gerekli tüm önlemleri alacak veya piyasada bulunan ürünün geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlayacak.

¥ İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek.

¥ Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek.

¥ Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek kolaylaşacak. Bu kapsamda internetten satışlar da sıkı denetlenecek.

¥ Ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere para cezası verilecek.

¥ Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira ceza ödeyecek.

¥ Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilebilecek.

¥ Güvensiz ve riskli ürün satanlara

500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.