Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz sezonunun açılmasına az bir süre kaldı ancak koronavirüs vakaları neticesinde tatilciler evden çıkamıyor. Bu durum her yıl milyonlarca yerli-yabancı turist çeken tatil beldelerinin şimdiden tenhalaşmasına neden oldu. Koronavirüs dolayısıyla satın alınan dönemde uçuşların veya paket turların iptal edilmesi durumu tatilci için risk oluşturuyor. Bu durumda tatilcilere erteleme ve iptal etme imkanı veriliyor. İptal işlemlerinde ücret iadesi tur şirketi tarafından ödeniyor.

YÜZDE 80 AZALMA BEKLENİYOR

Koronavirüsten dolayı turizm sektörünün bu yıl büyük oranda gelir kaybı yaşaması bekleniyor. Sektör temsilcileri, ülkelerin virüse karşı aldığı önlemler kapsamında sınır kapılarını iki yönlü kapatmasıyla yabancı turist tarafında bu sene gelir beklemiyor. Kısıtlı sayıda yerli turist öngören turizmciler, bu yılı geçtiğimiz yıla göre yüzde 80’lik gelir kaybıyla kapatmayı öngörüyor.

AĞUSTOS REZERVASYONLARI

Türkiye’nin en ünlü tatil beldeleri; Çeşme, Bodrum, Fethiye ve Lara’daki lüks otellerde ise ağustos ayında iki kişi için beş günlük bir tatilin bedeli geçtiğimiz yıllara göre ortalama yüzde 50 azaldı. Her yaz dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği Çeşme’de bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Ağustos döneminde iki kişi için beş yıldızlı otelde tam pansiyon dört gece beş günlük lüks bir tatilin bedeli 8.000 lira. Yaz sezonunun en kalabalık dönemi olarak bilinen ağustos ayında aynı kriterde bir tatilin maliyeti, Antalya Lara’da 6.000 lira olurken, Fethiye ve Bodrum’da 5.000 lira civarından seyrediyor. TÜİK’e göre Türkiye’nin turizm geliri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

SAHİLLER TARİHİNİN EN SAKİN GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyulan turizmin başkenti Antalya’da, ünlü sahiller en sakin günlerini geçiriyor. Geçen yıl 15 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı ile Alanya ilçesi arasında yer alan sahilleri havadan boş hâliyle görüntülendi. Mevsim şartlarına göre hareketli olması gereken otellerin sahillerindeki boş şezlonglar ile iskeleler göze çarpıyor. Muğla’nın turizm merkezlerindeki sahil ve plajlar da sokağa çıkma yasağının kalmasına rağmen boş kaldı.